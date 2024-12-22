Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yer aldı.

Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin yıllar içerisinde fedakârlık, azim ve kararlılıkla yaptığı çalışmaların öneminin de altına çizerek, “Şehitlerimize karşı sorumluluğumuz, KKTC’yi ilelebet yaşatmaktır. Bu uğurda mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özgür ve bağımsız bir şekilde yaşam sürdürmesinin yapılan bu fedakarlıklara bağlı olduğunu söyledi.

Mücadelenin devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile birlikte, yurt dışındaki temaslarda Kıbrıslı Rumlarla ortaklık değil, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşitliğinde bir antlaşmanın mümkün olabileceğini, asla 1974 öncesine dönmek istemediklerini anlattıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinde birçok şehit verildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ailelerinin büyük acılar çektiğini ve fedakarlıklar yaptığını vurguladı.

Saldırı ve baskılara karşı Kıbrıs Türkü’nün yılmadığını ve Türkiye’nin desteğiyle direndiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı ile KKTC’nin temellerinin atıldığını kaydetti.

Kıbrıs’ta eşit iki egemen devletin iş birliğine dayalı bir antlaşma istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kıbrıs adasında barış, huzur ve güven ortamının şehitlere borçlu olunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri ve hayatta olmayan gazileri rahmetle andı yaşamını sürdüren gazilere şükranlarını sundu.