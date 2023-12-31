"Kıbrıs konusunun çözümünün iki halkın kalkınma çabalarına, Adanın refahına katkı sağlayacağına, Anavatan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine, bölgede barış ve istikrarın tesisine ciddi katkı sağlayacağına biz de inanıyoruz... Dileriz bu samimi tutumumuz ve insani önerilerimiz 2024 yılında karşılık bulur"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına, Anavatan Türkiye’ye, Türk dünyasına ve insanlığa savaşlardan, terörizmden, felaketlerden, kazalardan uzak, sağlıklı, umut dolu bir yıl diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, birçok önemli iç ve dış gelişme yanında, deprem felaketi ve devam eden savaşlarla 2023 yılının tamamlandığına işaret ederek, Kıbrıs konusunda, Rum tarafının yanlış tutumları, önerilen hiçbir iş birliğine olumlu yanıt vermemesi ve insani konularda dahi tüm dünyada Kıbrıslı Türkleri engellemeye çalışması yüzünden hâlâ bir anlaşma noktasına gelinemediğini ifade etti.

Tatar, BRT’de yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada, Rum tarafının halen eşitliği kabul etmediğini, Kıbrıslı Türkleri, güvenliğinden ve topraklarının önemli bir bölümünden mahrum etme, Kıbrıs’ı bir Avrupa Birliği toprağı yapıp garantilerden uzaklaştırma ve sonuç olarak Kıbrıs Türklerini asimile etme siyaseti izlediğini kaydetti.

Tatar, konuşmasında şunlara yer verdi:

“Hâlâ, Türkiye ve KKTC’ye yönelik düşmanca bir tavır izleyen Rum yönetimi bizi 1974 öncesine döndürmenin Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmanın ve ENOSİS’in hayalini kuruyor.

Kıbrıs konusunda ortaya koyduğumuz net tavırdan geri adım atmayacağımızı ve eşit egemenliğimiz ile eşit uluslararası statümüz kabul edilmedikçe masaya dönme niyetimizin olmadığını bugün de bir daha yinelemek istiyorum.

Kıbrıs konusunun çözümünün iki halkın kalkınma çabalarına, Adanın refahına katkı sağlayacağına, Anavatan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine, bölgede barış ve istikrarın tesisine ciddi katkı sağlayacağına biz de inanıyoruz.

Dileriz bu samimi tutumumuz ve insani önerilerimiz 2024 yılında karşılık bulur.

Ama her ne isterse olsun, 2024 yılı içinde Kıbrıs Türk halkının uluslararası camiada yerini alması, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri ile samimi ilişkilerin geliştirilmesi için Anavatan Türkiye’nin destekleri ve halkımızla birlik beraberlik halinde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Gerek pandemi süreci gerekse dünyada yaşanan savaşlar tüm dünya ekonomisini vurduğu gibi ülkemizi de önemli oranda etkilemiştir. Ekonomik kalkınma için de devlet, hükümet, halk, ilgili kurum ve kuruluşlar olarak işe dört elle sarılmak ve gereken adımları popülizme yönelmeden atmak gerekmektedir.

Tüm sektörlerde atılacak doğru ve yerinde adımlar ekonomimizin kalkınmasına öncülük yapacakken, bu sektörlerde kaliteyi düşürmemek ve maddi, manevi ülke menfaatleri çerçevesinde tutum sergilemek de devletin, hükümet edenlerin ve kurumların en önemli görevlerindendir.

2023 yılında Türkiye’mizin 10 ilinde büyük yıkıma sebep olan 6 Şubat depremi bizden de şampiyon meleklerimizi, ailelerini, öğretmenlerini ve vatandaşlarımızı koparmıştır. Ülkemizde toplam 49 Türkiye’de ise 50 binin üzerinde insanımızın canına mal olan, 110 bine yakın insanın yaralandığı ve 1,5 milyon insanın evsiz kalmasına neden olan bu asrın felaketinin yaraları yüreklerimizden hiç silinmeyecektir. Allah bir daha böyle bir felaketi bizlere yaşatmasın. Bu konuşma vesilesi ile tekrardan ölenlere rahmet yaslı ailelere başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm insanlığa felaketlerden, kazalardan, sıkıntılardan uzak, sağlık, huzur ve barış içinde geçecek bir yeni yıl diler, herkesin yeni yılını bir kez daha candan kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”