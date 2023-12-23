Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “8. Aksa Fotofest Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Mağusa” temalı yarışmada fotoğraflardan elde edilecek gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak olmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, duyarlılığından ve desteklerinden dolayı yarışmayı düzenleyenlere teşekkür etti, bu yıl 8’ncisi düzenlenen yarışmanın devamını diledi.

Kendisinin de yakın zamanda çektiği fotoğraflardan Türkiye ve Kıbrıs’ta sergi açıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, farklı kişiler ve bakış açılarıyla çekilen her bir fotoğrafın benzerinin olmadığı ve anlamının farklı olduğunu söyledi.

Birçok medeniyetin hüküm sürdüğü ve tarih barındıran Gazimağusa ile ilgili fotoğraf sergisinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş bölgesi açıldıktan sonra çekilen fotoğrafların, sanata katkı ve tarihe not düşmek adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Gelişen teknolojiyle fotoğraf çekmenin ve yayınlamanın artık daha kolay olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, fotoğraflarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güzellikleri ve zenginliklerinin paylaşıldığını kaydetti.

Yarışmaya katılanlara ve jüriye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, jüride yer alan ancak geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Tuncer Bağışkan’ı da rahmetle andı.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve binlerce insanın acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Kayıplarımızı anlatmaya kelimeler yetmez. Gazimağusa Belediye Başkanı Dr Süleyman Uluçay ve aileler ile birlikte devletin tüm imkanlarıyla ilk günden itibaren Adıyaman’da beraberdik. Bu acı Mağusa ile özdeşleşti ve hiçbirzaman unutulmayacaktır. Şampiyon Meleklerimizin isimlerini yaşatmak ve ortak davamızda adaletin yerini bulması acımızı hafifletecektir. Çalışmalarını sürdüren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin her zaman yanındayız. Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin Şampiyon Melekleri’ne Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabırlar dilerim”