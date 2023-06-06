Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda, Lefkoşa Karması ile Fenerbahçe U-15 takımları arasında oynanan maçın ardından oyuncuları ve idarecileri tebrik ederek, takımlara kupalarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Karmasını 2-0 yenerek turnuvada şampiyon olan Fenerbahçe U 15 takımını, ikinci olan Lefkoşa Karmasını, üçüncü olan Doğu Karması ve dördüncü olan Batı Karması U 15 takımlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, turnuvayı organize eden Hüseyin Eryaman ile turnuva sponsoru Tangul Ünal Çagıner Çocuklara Yardım Vakfı’nı da tebrik etti.