Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sosyolog ve Aile Danışmanı Dr. Nihal Salman’ın yazdığı “Eğitimde Evlilik” isimli kitap tanıtımı ve imza etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Büyük Han’da düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıllardır TV programları ve bilimsel çalışmalar yapan Nihal Salman’ın uzmanlık alanı içinde yer alan evlilik konusunda yazdığı kitabın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanılanları, tecrübeleri ve düşünceleri yazarak geleceğe bir eser olarak bırakmanın herkesin bir görevi olduğuna vurgu yaptı.

Aile bütünlüğüne önem veren, eğitimli ve kültürlü insanların evliliğe daha çok önem vermeleri ve fedakarlık göstermeleri gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yazar Nihal Salman’ı yayınladığı kitaptan dolayı tebrik ederek, kitabın hayırlara vesile olmasını diledi.