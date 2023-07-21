Tatar: “KKTC’yi tanıma çağrısı Kıbrıs siyaseti için önemli. Federasyonla zaman kaybetmek yerine yeni siyaseti ortaya koyduk”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ve beraberindeki heyeti kabulünde Tatar, adanın gerçeklerine göre siyaset yapılması gerektiğini kaydederek, yaklaşık 50 yıl federasyon temelinde çözüm için müzakere edildiğini, Annan Planı’nda Türk tarafının ‘evet’, Rum tarafının ‘hayır’ demesine rağmen Kıbrıs’ın tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne alındığını söyledi.

Lozan ve Kıbrıs kuruluş anlaşmalarında Türk-Yunan dengesinden bahsedildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, garantör ülke Türkiye’nin yer almadığı Avrupa Birliği’ne Kıbrıs’ın alınmasıyla dengelerin bozulduğunu belirtti.

Çoğunluğun azınlığı yöneteceği tek egemenliği kabul etmediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon görüşmekle zaman kaybetmek yerine yeni siyaseti ortaya koyduğunu ifade etti.

İki devletli çözüm ve Maraş açılımını gündeme getirdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs sorununun çözümü konusunda uluslararası camiaya KKTC’yi tanıma çağrısı yapmasının Kıbrıs siyaseti açısından önemli olduğunu kaydetti.

Karşı tarafın hakkı ve toprağında gözlerinin olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kendi haklarına sahip çıktıklarını ve Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesini istediklerini aktardı.

Türk milleti için Kıbrıs’ta kara parçası yanında, deniz ve hava sahasındaki güvenlik meselesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm engellemelere rağmen KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla her geçen gün güçlenerek yoluna devam ettiğini kaydetti.

-Kaya

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya da konuşmasında zulüm gören Kıbrıs Türkü’nün 49 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı ile barışa ve özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusu ve Türkiye ile ilişkiler konularında ortaya koyduğu çabayı takdir ettiklerini söyleyen Mustafa Kaya, Kıbrıs’ta iki devletli çözümü desteklediklerini dile getirdi.