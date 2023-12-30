Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının yeni yılını kutladı
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre , Cumhurbaşkanı Tatar, yeni yılın ülkeye ve tüm insanlığa huzur, mutluluk, barış ve refah getirmesini temenni etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının yeni yılını kutladı
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre , Cumhurbaşkanı Tatar, yeni yılın ülkeye ve tüm insanlığa huzur, mutluluk, barış ve refah getirmesini temenni etti.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P