Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar törende yaptığı konuşmada, ÖZEV Başkanı Ersin Görsay’ın özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla ilgili öncü olduğunu belirterek, yıllardır yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Tatar, çocukları hayata hazırlamak için sevgi, sabır ve merhamet isteyen ulvi bir görevi yerine getirmelerinden ötürü öğretmenlere de teşekkürlerini sundu.

Çocukların hak ettikleri yerlere gelmesi için engelleri aşmaya devam edeceklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların kendi kendilerine yetmeleri ve faydalı birey olmaları için desteğe devam edileceğini kaydetti.