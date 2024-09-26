Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Anadolu İşadamları Derneği (ASKON) tarafından New York Chart House'da düzenlenen "Amerikan Türk İş Dünyası Buluşması”na katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, BM 79. Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi açıklama ve uluslararası topluma haksız izolasyonumuza son verme çağrısı ile egemen eşitliğimizi ve eşit uluslararası statümüzü yeniden gündeme taşıması dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Amerikalı ve Türk iş insanını bir araya getiren etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ASKON ABD Başkanı Ayhan Özmekik ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, benden önce konuşan bakanları dinledikten sonra, pandeminin olumsuz etkileri, yıkıcı depremler ve gıda zincirinde sorunlara yol açan diğer ülkelerdeki çatışmaların ardından Türkiye'nin emin ellerde olduğunu ve ekonomik büyümesini sürdüreceğini büyük bir gururla görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Bir ekonomist olarak söyleyebilirim ki, istatistiki verilerle ekonominin yönünü öngörebilmek, yatırım ve iş dünyasını cezbetmek, verimliliği artırmak ve sağlıklı rekabeti teşvik etmek için gerçekten önemlidir" dedi.

Dünyanın diğer ülkeleriyle iş ve ticarette rekabet etmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından ortaya çıkan gıda kriziyle mücadelede uluslararası çabalara öncülük eden bölgesel bir güç olduğunu belirtti.

-“ Kıbrıs davası ile ilgili olarak milli bir duruş ortaya koyuyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’nin 79. Genel Kurulu’nda tarihi bir konuşma yaptığını söyleyen Tatar, “Kıbrıs davası ile ilgili olarak milli bir duruş ortaya koyuyoruz. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da ve hava sahasında Kıbrıs Türk halkının doğal haklarını ve büyük Türk milletinin hak ve menfaatlerini korumak milli bir görevdir" diye konuştu.

Tatar şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada dünyanın gözünün içine baka baka Kıbrıs Türk davasını savundu. Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana olan milli duruşumuzu, adada iki devlet ve iki halk olduğunu bir kez daha ifade etti. Doğal haklarımızdan, yani egemen eşitliğimizden ve eşit uluslararası statümüze değindi. Halkıma uygulanmaya devam eden insanlık dışı ve acımasız izolasyondan bahsetti ve uluslararası toplumu bu kısıtlamalara son vermeye çağırdı, çünkü bu büyük bir adaletsizliktir. Halkımın doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temaslardan yararlanmasını engelleyen haksız izolasyonumuzun sona erdirilmesi için dünya uluslarına çağrıda bulunan ve sesimiz olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kıbrıs Türk halkı adına yürekten şükranlarımı sunmak istiyorum. İzolasyon Kıbrıslı Türklerin insan haklarının ihlalidir. Uluslararası toplumun 2004 yılında BM Kapsamlı çözüm planı döneminde bu kısıtlamalara son verme taahhüdü hiçbir zaman yerine getirilmedi.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında federal temelli müzakerelerin geçerliliğini tamamen yitirdiğini vurguladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hatırlayacağınız üzere, Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın bir süredir federal temelli müzakereler yürütülmektedir. Kıbrıs Türk tarafının yoğun çabalarına ve Nisan 2004'te ayrı ayrı yapılan eş zamanlı referandumlarda BM çözüm planına destek vermesine rağmen federal çözümü reddeden Kıbrıs Rum halkı oldu. Tüketilmiş temelde yapılan son ve nihai müzakereler Temmuz 2017'de Crans-Montana'da yine başarısızlıkla sonuçlandı. Tüm bunlar, Kıbrıs Türk halkı ile eşitlik temelinde gücü ve refahı paylaşmayı reddeden Kıbrıs Rum Tarafı olduğunu göstermektedir” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının, Türkiye'nin garantörlük haklarını ortadan kaldırmak için "sıfır asker, sıfır garanti" gibi taleplerde de bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu yıl, Kıbrıs Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ı Yunanistan'la birleştirme emellerinin bir parçası olarak bize yıllarca uyguladıkları mezalimin ardından Kıbrıs Türk halkını kurtaran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye bizi kurtardı, akan kanı durdurdu ve iki devlet olarak kendilerini ayrı ayrı yöneten Kıbrıs Türk halkına ve Kıbrıs Rum halkına barış getirdi. Kıbrıs adasındaki gerçek budur. Federal temelde yürütülen müzakereler bir çözüm üretilmedi. Bu nedenle federal çözümün dışında düşünmeye ve Kıbrıs'taki iki devletin iyi komşuluk ilişkileri ile iş birliğine dayalı gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüme ihtiyaç olduğunu söylüyoruz” diye konuştu.

-“Kıbrıs önemli jeopolitik ve jeostratejik ilgi alanı”

Kıbrıs adasının Türkiye kıyılarının sadece 40 mil güneyinde yer aldığını, önemli jeopolitik ve jeostratejik ilgi alanı olduğunu belirten Tatar, enerji kaynaklarının keşfedilmesinin ardından bölgenin stratejik öneminin arttığını ve iki üssü olan adanın askeri amaçlarla kullanıldığını, lojistik destek sağladığını, tüm bunların adanın ne kadar önemli olduğunu önemli ölçüde gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in destekleriyle KKTC'nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu anımsatarak, KKTC'nin diğer Türk devletleri ile farklı alanlarda ilişki ve iş birliğini geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını, ASKON'a kendisini iş toplantısına davet ettiği için teşekkür ederek ve herkese gelecek için iyi dileklerde bulunarak tamamladı.