Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Martial Arts Oscar ödül törenine katıldı.Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’in çalışmalarıyla yerli ve uluslararası sporcuların bir araya geldiklerini belirterek, çocuklarını spora teşvik eden aileleri, müsabakalarda emeği geçenleri ve müsabakalarda yer alan gençleri tebrik etti, başarılar diledi.Yapılan çalışmaların kişisel gelişim, disiplin ve takım ruhu açısında önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, gençlerin uluslararası müsabakalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uygulanan tüm ambargo ve izolasyona rağmen gururlu bir şekilde temsil ettiğini vurguladı.Gençlerin, büyük başarılara imza attığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Gençlerin başarıları bizi gururlandırıyor. Bayrağımızı dalgalandıran gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsız bir Türk Devleti olarak, insanlığa, çağdaşlığa uygarlığa en büyük saygıyı göstererek, yaşamını huzur içerisinde devam ettirmektedir. Anavatan Türkiye’ye de destek ve işbiriğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Sporun kardeşlik, disiplin, ekip anlayışı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bu çalışma ve fedakarlıkları bir kez daha gönülden kutladığını ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: rss