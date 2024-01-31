Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarından dolayı Mağusa’da Maraş Bölgesi’ni ziyaret ederek, hasar gören seralarda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar’a ziyaretinde Mağusa Kaymakamı Özden Keser eşlik etti.

Bölgedeki seracılarla görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, yağmur ve fırtınadan seraları hasar gören seracılara ‘geçmiş olsun’ dedi.