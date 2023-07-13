Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası’nın, iş ve taşıma araçları bağlamında trafik kazalarının önlenmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Özellikle iş ve taşıma araçları bağlamında trafik kazalarının önlenmesi konusunda alınabilecek önlemler ve yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, iş araçlarının trafikte seyir güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması ve kurallara uyulmasının önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Makine Mühendisleri Odası’nın sürdürdüğü çalışmalar ve ortaya konulan hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ayer Yarkıner ise, Makine Mühendisleri Odası’nın, iş ve taşıma araçları çerçevesinde trafik kazalarının önlenmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaparak, meydana gelen trafik kazaları ve nedenleri hakkında istatistiksel verileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşme sırasında plaket de takdim edildi.