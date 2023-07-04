Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Enes Şahin başkanlığındaki Uluslararası Demokratlar Birliği İngiltere Gençlik Birliği ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere’deki KKTC Temsilciliği'nde gerçekleştirilen görüşmeye, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'nde geniş bir katılım görmekten gurur duyduğunu belirterek, gençlerin iletişim teknolojisinden yararlandıklarını ve dünya çapındaki Türk ve Kıbrıs Türkleri ile ağlar kurabildiklerini söyledi.

Festivalde gençlerin sergilediği vatanseverliğin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu tür festivaller, Türk ve Kıbrıs Türk halklarının dayanışma ve birlikteliğini pekiştirir, KKTC'nin ve halkının varlığını, kültürünü ve geleneklerini yüceltir” dedi.

Kıbrıslı Türk gençliğine ve onların İngiltere halkıyla bütünleşmesine büyük önem verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'de birçok alanda başarılı olan önemli sayıda Kıbrıslı Türk olduğunu anlattı.

Kıbrıs’ta iki ayrı eşit egemen devlet temelinde çözümü savunduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin de bu çözüm modelini desteklediğini aktardı.

Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin bu vizyona verdiği desteği görmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Demokratlar Birliği İngiltere Gençlik Birliği’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Enes Şahin ise İngiltere'deki Türk ve Kıbrıs Türk gençlerinin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi verdi.

Şahin, Pazar günü 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'ne de katıldıklarını ve her zaman İngiltere'deki gençlerin eğitim ve sosyal sorunlarına çözüm bulmanın yollarını aradıklarını belirtti.

Şahin, toplantıya ayırdığı zaman için yönetim kurulu adına Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür etti.