Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra merkezli Talk Tv’de programa katılarak, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlattı, garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs siyasetini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin, Kıbrıs gerçeklerini çok iyi bildiğini ifade ederek, artık Kıbrıs Türk halkının direkt uçuş ve diğer beklentilerine cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs tarihini anlatan Tatar, İngiltere’nin adada garantör ülke olduğunu ve taraflara eşit davranması gerektiğine işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının en büyük şansının garantör ülke Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu kaydeden Tatar, her alanda Kıbrıs Türk halkının yanında olan Türkiye’nin güvenlik ve huzuru sağladığını belirtti. Tatar, İngiltere’nin de Kıbrıs gerçeklerini artık görmezden gelemeyeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantisinden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Tatar, KKTC’nin bugün 40. Kuruluş yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bölgede, güçlü kurumsal yapısıyla bir Türk devleti olarak yer aldığını kaydetti.

Tatar, Gazze’de yaşananların bunun değerini daha da iyi gösterdiğini işaret ederek, savaşın durması, sivillerin ve çocukların ölmemesi temennisinde bulundu.

Garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkına karşı sorumlulukları olduğunu ifade eden Tatar, taraflara eşit davranması ve atması gereken adımları artık atması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs’ta iki devlet arasında enerji başta olmak üzere her alanda iş birliği yapılabileceğine işaret eden Tatar, Kıbrıs ve bölge için iki devlete dayalı çözümün en adil, sürdürülebilir ve doğru çözüm şekli olduğunu söyledi.