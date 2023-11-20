Tatar: “Bizi istemediğimiz bir anlaşmaya mahkum etmek için çağrı yapıyorlar ama biz bu onurlu yolu zahmetli de olsa bağımsızlık ve hürriyetten vazgeçmeden iki devletin iş birliğine dayalı çözüm için yürümeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin, KKTC’nin ve konseyin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği baloya katıldı.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının yer aldığı balo, Grand Palace salonunda yer aldı.

Baloya Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin katıldı.

-Nafi: “Festival gelirleri Şampiyon Meleklere”

Konsey Başkanı Kenan Nafi, açılış konuşmasında, KKTC’nin ve konseyin 40. yılını kutlayarak, “Birlik beraberlik içinde çalışıyoruz, farklılıklarımız olsa da güzel işlere imza atacağız” dedi.

Dr. Küçük ve Denktaş ile aziz şehitleri anan Nafi, İngiltere’de yaşayan vatandaşlar olarak vatanı tanıtmak ve ileriye taşımanın asli görevleri olduğunu ifade ederek, “Biz üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz. Kıbrıslı Türkler olarak burada ayakta duruyor, her nesilde daha da güçlenip yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Konseyin faaliyetlerine, gelişmesine ve varlığını sürdürmesine destek veren herkese teşekkür eden Nafi, Cumhurbaşkanı Tatar’a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

40 yıldır konseyin çalışmalarının devam ettiğini, bina sorunu olduğunu ve bu bina sorununu çözmek için çalıştıklarını ifade eden Nafi, konseyin düzenlediği festivalden elde ettiği gelirin bir kısmını Kıbrıs Türk okulları ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenlere bağışlayacaklarını söyledi.

Konsey Gençlik Birliğinin de kurulduğunu ifade eden Nafi, gençlerin gelecek olduğunu söyledi, milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti ve “birlikten güç doğar” dedi.

-Hıfzı

Konsey Kurucu Başkanı Özkan Hıfzı, konseyin kuruluşunun kolay olmadığını ifade ederek, konseyin kurulmasında emeği geçenleri tebrik etti, konseyin dernekleri yaşatmayı başardığını işaret etti.

Hıfzı, konseyin her zaman makamlarla çalışıp, vatandaşların beklentilerini, istediklerini ilettiğini ifade ederek, bina, seçme seçilme hakkı, askerlik, okullar ile ilgili sıkıntı ve talepleri dile getirdi.

-Keskin

KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, KKTC’nin ve konseyin 40. yılını kutlayarak, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımının onur verdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle devletini ilan ettiğini ve devletin bugün tüm zorluklara rağmen 40. yılını doldurduğunu ve bu sürede büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Çimen, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yere bir an önce kavuşmasını temenni etti.

Bu aşamada kendilerine düşenin devleti daha da ileriye taşımak için var güçleriyle çalışmak olduğunu belirten Keskin, İngiltere’de dördüncü nesle ulaşan Kıbrıs Türk toplumunun siyasetten spora her alanda büyük başarılar elde ettiğini,

Çimen Keskin, devletin gelişmesi için de bireysel başarıları toplumsal başarıya ulaştırmanın önemli olduğunu kaydetti.

Konseyin bu yoldaki önemine işaret eden Keskin, özverili çalışmalardan dolayı konseyi tebrik etti, takdire şayan çalışmalar yapan ve tüm emeği geçenleri saygıyla andı.

-Ertaş

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da, KKTC’nin 40. yaşını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi, Lefkoşa’dan çıkıp kendileriyle bu coşkuya ortak olan Tatar’a teşekkür etti.

Ertaş, 4 gündür Londra’da “KKTC havası estiğini”, okullarda aileler ile çocukların Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladığını ifade ederek, milli gücü, insan gücünün oluşturduğunu, bu gücü korudukları sürece vatan, bayrak ve birliktelik yaşatıldığı sürece KKTC devletinin bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle barış ve güvenin teminatı olarak her zaman yaşayacağını vurguladı. Ertaş, KKTC’nin 40. yılını kutladı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Londra’da KKTC’nin ve konseyin 40. kuruluş yıl dönümünde vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar acılar çektiğini, ancak devletine kavuştuğunu ve bugün daha da güçlü bir şekilde devleti ile yoluna devam ettiğini kaydetti.

İngiltere’de milli hassasiyetlerin en üst düzeyde olduğunu ifade eden Tatar, milli birlik ve beraberliği gelecek için koruyacaklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında, desteğiyle birlikte KKTC’nin bölgesinde, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti ve yükselen değeriyle barış ve huzurun teminatı olmaya devam edeceğini ifade eden Tatar, KKTC’nin ilanının üzerinden 40 yıl geçtiğini ve bu 40 yılda kökleşip güçlendiğini, tüm bunları dünyanın karşısında izolasyon ve ambargolara rağmen yaptığını söyledi.

Londra’daki KKTC sevgisini alkışlayan ve tek yürek olmaya devam ettikleri sürece engellemelere rağmen gelişmeye kökleşmeye devam edeceklerini belirten Tatar, bugün Kıbrıs’ta anlaşma için görüşme çağrısı yapanların, KKTC’nin önünü kesmek için kapı kapı gezip şikayet ettiğini, engellemek için çalıştığını söyledi.

“Bizi istemediğimiz bir anlaşmaya mahkum etmek için çağrı yapıyorlar” diyen Tatar, “Ama biz bu onurlu yolu zahmetli de olsa bağımsızlık ve hürriyetten vazgeçmeden iki devletin iş birliğine dayalı çözüm için yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek verdiğini ve Kapalı Maraş’ı açtıklarını, iki devletli çözümü masaya koyduklarını ve yeni siyaseti geliştirdiklerini ifade eden Tatar, Türk askerinin adadan hiç bir zaman çıkmasını istemediğini belirtti.

“Kıbrıs Türkü olarak bir anlaşmaya mahkum değiliz” diyen Tatar, KKTC devletinin 40 yıldır yaşadığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, uluslararası alanda tanınırlığının arttığını anlattı.

-“Oy verme hakkı konusunda çalışılıyor”

İngiltere’de yaşayan vatandaşların oy verme hakkı için çalışıldığını ifade eden Tatar, Meclis’te bunun çalışmalarının sürdüğünü ve partilerin destek vereceğine inanç belirtti.

Londra okullarının yönetici, öğretmen, aileler ile öğrencilerini tebrik eden Tatar, Londra’daki bu gayretlere destek verilmesi için azami gayret göstereceğini vurguladı.

Devlet adına teşekkür eden Tatar, İngiltere temaslarına da değindi.

Tatar, İngiltere’deki milletvekilleri, iş dünyası, basın ve tüm kesimlerle temas kurmaya çalıştığını, toplantı yaptığını, Kıbrıs Türk halkının sesini ve taleplerini duyurmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, garantör ülke İngiltere’nin, Kıbrıs’ta eşitlik temelinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk halkına sözler verdiğini ama katliamlar yapılırken ve Kıbrıslı Türkler devlet dışına itilirken hep seyrettiğini, 60 yıldır da seyretmeye devam ettiğini kaydetti.

Tatar, cumhuriyetin Rum devleti olarak devam ettiğini, ancak anlaşmalara rağmen İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu savunmadığını ifade ederek, temaslarında bunları anlattığını belirtti.

-“İngiltere Kıbrıs siyasetini gözden geçirmeli”

İngiltere’nin Kıbrıs siyasetini artık tekrar gözden geçirmesini istediklerini belirten Tatar, “Mücadeleye devam edeceğiz, tek yürek halinde geleceğe umutla ve daha güçlü devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu öğrencileri halk dansları gösterisi sundu.