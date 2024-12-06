Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu'ndan bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, heyette Federasyon Başkanı Hasan Gazioğlu, Rafa Nadal Academy tarafından en iyi turnuva antrenörü seçilen Mustafa Ülker ile Rafa Nadal Academy şampiyonu tenis oyuncusu Asım Aras Astan yer aldı.

Tatar kabuldeki konuşmasında, tenis spor dalının ülkede yayıldığını ve Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’nun ortaya koyduğu hizmetlerin önemli olduğunu söyledi.

Tatar, tenis oyuncusu Asım Aras Astan’ı erken yaşta elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Astan'ın örnek sporcu olarak diğer gençlere ilham olması ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, en iyi tenis antrenörü seçilen Mustafa Ülker’i de kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC için bu gibi başarıların kıymetli olduğunu da sözlerine ekledi.