Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği'nin 15’inci Dernek Üyeleri Sergisi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, anlamlı bir sanatsal faaliyette bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Bedia Kale başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği yönetimini ve üyelerini Kıbrıs Türk kültürüne yapmış oldukları katkılardan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Untitled” isimli sergide emeği geçen sanatçıları tebrik etti, sergiye katılanların kişisel becerilerini sergilemelerine imkan sağlayan Kültür Dairesi Müdürlüğü ve Atatürk Meslek Lisesi görevlilerine teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü’nün sanata ve kültüre verdiği değere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, sanatın her alanında olduğu gibi seramikte de eser yaratmanın bir zenginlik olduğunu vurguladı.

2024 yılında daha çok sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapılmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan anlamsız ambargolara, sindirme çalışmaları ve dayatmalarla başka yöne çekmek isteyenlere verilecek en güzel cevabın bağımsız ve özgürce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sanat icra etmek olduğunu kaydetti.