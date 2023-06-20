Tatar: “Covid 19 döneminde aldığımız akılcı tedbirler sayesinde ekonomimiz pandeminin etkilerini asgari seviyede atlatabilmiştir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid 19 döneminde alınan akılcı tedbirler sayesinde ekonominin pandeminin etkilerini asgari seviyede atlattığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) düzenlenen “Covid 19'dan Aldığımız Dersler, İlerideki Pandemi Beklentisi" isimli konferansa katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. İhsan Gürsel sunumuyla gerçekleşen konferansın moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konferans öncesi yaptığı konuşmada, Covid-19 salgını nedeniyle dünyada sokağa çıkma yasağı getirildiğini, seyahatlerin durması ve işletmelerin faaliyetlerine ara vermesiyle ekonominin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, koronavirüs ilk ortaya çıktığında KKTC’de OHAL ilan edilmek istendiğini ancak ekonominin çökmemesi ve çarklarının dönmesi için kısmi kapanmaya gidildiğini ifade ederek “Covid 19 döneminde aldığımız akılcı tedbirler sayesinde ekonomimiz pandeminin etkilerini asgari seviyede atlatabilmiştir” şeklinde konuştu.

İnsan sağlığı için gereken tedbirlerin alındığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, zor bir dönemin geride kaldığını kaydetti.

Yurtdışında yaptığı çalışmalarla tanınan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel’in ülkesinde konferans düzenlemesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “İlim ve bilim çalışmaları sayesinde ülkemizin adını duyurabiliriz” dedi.

UKÜ Rektörü Prof.Dr. Halil Nadiri ise Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 767 milyon insanın koronavirüse yakalandığını ve 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.