Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarını tamamlayarak KKTC’ye döndü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar Londra temasları kapsamında, İngiliz parlamenterlerle bir araya gelerek, garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs Türklerine eşit muamele göstermesi, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların hafifletilmesi için Kıbrıs Türk tarafının çağrısını yineledi.

Medya kuruluşlarına mülakatlar veren Tatat, Kıbrıslı Türk iş insanları, meslek örgütü ve sivil toplum temsilcileriyle de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Londra ziyareti sırasında, Özel Temsilci Güneş Onar ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik etti.