Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli’de HT Art Studio’da gerçekleşen Kıbrıs’ın Seçkin Sanatçıları Sergisi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Kıbrıs’tan 20 sanatçının; resim, fotoğraf, heykel ve seramik çalışmalarını inceleyerek emeği geçen sanatçıları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca sergiye ev sahipliği yapan ve sergide eserleri yer alan HT Art Studio sahibi Hare Tahir’i kutladı.

HT Art Studio sahibi Hare Tahir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.