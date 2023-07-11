“Eğitime yapılan yatırım ve kazanılan tecrübeyle, KKTC’nin eğitim konusunda marka değerinin korunarak, yüceltileceğine ve eğitim kalitesinin artacağına inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı (KÜB) ve Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selman Arslanbaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, heyette, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Kıbrıs İlim Üniversitesi Genel Sekreteri Yard. Doç. Dr. Şükrü Çankaya, Girne Amerikan Üniversitesi CEO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi ve Rauf Denktaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yakın zamanda yaşanan zor günlere işaret ederek, koronavirüs salgını döneminde ülkeye öğrencilerin gelemediğini, uzaktan eğitime geçildiğini, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle de sorunlar yaşandığını ve yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen üniversitelerin ayakta durmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, eğitime yapılan yatırım ve kazanılan tecrübeyle, KKTC’nin eğitim konusunda marka değerinin korunarak, yüceltileceğine ve eğitim kalitesinin artacağına inanç belirtti.

KKTC’ye uygulanan haksız engelleme ve kısıtlamalara rağmen 144 farklı ülkeden öğrencinin üniversitelerde eğitim gördüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye nitelikli öğrencinin gelmesinin önemine vurgu yaptı.

Sosyo-kültürel anlamda öğrencilerin geldiği ülkelerin dağılımlarının da önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, üniversite yöneticilerini ve akademisyenlerini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.

-Arslanbaş

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selman Arslanbaş ise, yükseköğrenimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunmak için kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.