Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Kamacı başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, yıllardır ülke şartlarında siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen üretim ve sanayiye fedakarlıklar yaparak değer veren tüm sanayicileri takdir ettiğini söyledi.

Sanayi bölgelerini sıklıkla ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Şartları zorlayarak yapılan yatırımlarla ülke ekonomisine ve üretimine marka değerler yaratılıyor” dedi.

İthalatın ikamesi ve ihracat potansiyelinin değerlendirilmesine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kalite ve standartların yakalanmasıyla istihdam ve katma değere katkı yapılarak rekabet edilebilir bir noktaya gelinebildiğini belirtti.

Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği ile şartları zorlayarak burada üretilen sanayi ürünlerinin pazarlanması ve satışının mümkün olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu imkanları da birlikte zorlamaktayız. Siyasi boyutu ile bazı engellerin aşılması için Cumhurbaşkanlığı olarak biz de her zaman devredeyiz” dedi.

Önümüzdeki süreçte turizm faaliyetlerinin artması, yükseköğrenim, inşaat sektörü, Ar-Ge çalışmaları, yeni yatırımlarla sanayi sektörünün ve sanayi tesislerinin değerini daha da arttıracağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kendi sanayicimizi ve üreticimizi korumanın ve teşvik etmenin de önemine dikkat çekti.

“Rekabet olacaksa uygun şartlarda olması lazım” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman başarılarını sürdürebilmeleri için devlet olarak ülkedeki sanayicilerin yanında olmanın önemine vurgu yaptı.