Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürü Kaptan Murat Salel’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar kabuldeki konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında farklı anlaşmalarla Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da ve hava sahasında arama kurtarma dahil olmak üzere güvenlik meseleleri ile ilgili düzenlemeler ve iş birliği yapılmakta olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; Başbakan ve Ulaştırma Bakanı’nın da katıldığı Ankara’da yapılan toplantıda kıyı emniyeti ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarıyla iş birliği yapılarak burada tüm yaşananların radar ve uydu aracılığıyla kontrol altına alınması için mutabakat geliştirildiğini belirtti.

Mavi Vatan’da KKTC yetki alanları dahilinde Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketinin yıllardır arama kurtarma çalışmaları ile faaliyetlerini sürdürmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Egemen bir Türk devleti olarak KKTC'nin kendi deniz yetki alanlarında, kara suları, ekonomik münhasır bölge ve kıta sahanlığı gibi konularda varlığını sürdürmesi için Sahil Güvenlik ile birlikte yapılan arama kurtarma çalışmaları fevkalade önemlidir” dedi.

Düzensiz göç konusunda denizden güvenliği rahatsız edebilecek durumları kontrol altına almak için de yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, şirkete yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürü Kaptan Murat Salel de 2003 yılından itibaren Doğu Akdeniz bölgesinde Mavi Vatan’da Türkiye ve KKTC’yi temsilen arama kurtarma faaliyetleri sürdürdüklerini, Doğu Akdeniz bölgesinde son zamanlarda yaşanan sıcak gelişmeler dolayısıyla kurumun öneminin arttığını belirtti ve Cumhurbaşkanı Tatar’a çalışmaları konusunda verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.