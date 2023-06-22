“Tarafsız medya, araştırmaları ve çalışmalarıyla hem siyasete hem de topluma yön verebilen; saygınlığı ile ayakta durabilen müesseselerdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasına, kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün zor günlerden geçtiğini, pandemi dönemi atlattığını, ekonomik kriz ve deprem felaketiyle sarsıldığını belirtti.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen KKTC’nin ayakta durabildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bütün bu süreçleri başarıyla yönetmeye çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberlik içerisinde bu olumsuzlukların aşılacağına olan inancını belirterek, medya dünyasında yaşanan sorunların da yasal düzenlemelerle en kısa sürede çözüme ulaşacağını kaydetti.

Bu bağlamda haksız rekabetin ortadan kalkacağını ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“Tarafsız medya, araştırmaları ve çalışmalarıyla hem siyasete hem de topluma yön verebilen; saygınlığı ile ayakta durabilen müesseselerdir. Çok eski kurumlarımız vardır. Bunların hepsine sahip çıkmamız gerekmektedir. Bunlar, Kıbrıs Türk halkının aydınlık geleceği için çok önemli kurumlardır. Bu kurumların başarılı olabilmesi için gazeteci ve muhabir yetiştirilmesi gerekir. Şu anda bu toplumda gerçekten yazabilen, fikrini ileri sürebilen, televizyonda konuşma yapabilen ve medyacılığı KKTC’de belli bir noktaya getiren çok sayıda meslektaşınız vardır. Ben hepsini tebrik ediyorum. Bu şartlarda bu işi başarıyla yürütebilmek kolay değildir. Kıbrıs Türk basınının, gazetesi ve sosyal medyası ile bir düzen içerisinde saygın yayınları ile yapısını sürdürebilmesi, temennimdir”

Haspolat kapısının açılması ile ilgili görüşlerini de belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat kapısının açılmasıyla Metehan kapısındaki yoğunluğun azalacağını dile getirdi.

Bu konuyla ilgili girişimleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı görüşlerin de olduğunu fakat her türlü eksikliğin giderilmesiyle KKTC’de çeşitli hizmetlerin sunulacağı bir ortam yaratılacağına olan inancını belirtti.

Olumlu çalışmaların kendisini cesaretlendirdiğini söyleyen Tatar, KKTC’nin doğası, çevresi, altyapısı, insanlarının kültürel zenginliği, lisan bilgisiyle çok sayıda yatırımcının ve ülkeye yurt dışından gelip yerleşen kişilerin olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Çeşitli boyutlarıyla KKTC’deki son gelişmeleri değerlendirdiğimizde şu anda yeni bir siyaset izlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye yaptığı ziyarette, iki devletli siyasetimizi desteklediklerini belirtmeleri, bizim için çok önemlidir. Egemen eşitliğimizin eşit statümüzün kabulü ile bir antlaşma olabileceğini bütün dünyaya söylüyoruz. KKTC makamlarının muhatap alınabilmesi için çeşitli girişimlerimiz vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ortak komitelerin kurulması düşünülmektedir. En zengin olduğumuz kaynak, güneştir. Bu güneşi enerjiye çevirirsek elektrik sorunu da çözüme kavuşacaktır. Bu ülkeyi daha da ileriye taşımak ve halkımıza refah bir yaşam sunabilmek hedefimizdir.”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar da konuşmasında, yeni yönetim kurulu olarak Cumhurbaşkanı Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.

Basın sektörünün yaşadığı sorunlar hakkında bilgi veren Akar, sorunların çözümüne dair yaptığı çalışmalar ve desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.