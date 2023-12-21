Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, garantör ülke Türkiye’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türkleri için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şehitleri ve hayatta olmayan gazileri rahmetle andı.

Harekata katılan gazilerin içinde bulunulan Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda yaptığı ziyaretin anlamlı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, gazilerin ülkeye yerleşip hayatını sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’ne ilk saldırıların 60 yıl önce yok etmek, göç ettirmek ve Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, varlığını sürdürmek için Kıbrıs Türkü’nün 11 yıl boyunca direndiğini ifade etti.

Türk askerinin gelmesiyle Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Mehmetçik ve Mücahit buluşmasaydı Doğu Akdeniz’de bugün bir Türk devleti olmayacaktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; Kıbrıs Türkü’nün mal ve can güvenliği yanında Türkiye’nin bekası, güvenliği ve uluslararası çıkarları için önemlidir” dedi.