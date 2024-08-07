Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KHK’nin en önemli kurumlardan biri olduğunu belirtti. Tatar, yasal mevzuata bağlı olarak yapılan icraatların, kurumun bağımsızlığı, devletin işleyişi ve bekası için önemli olduğunu kaydetti.

KHK tarafından tarafsız ve adil bir şekilde yürütülen çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda görevlerini yerine getirenlere teşekkür etti. Tatar, KHK üyeliğine yeni atanan Şifa Karahasanoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.