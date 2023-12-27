Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sarıkamış Anıtı’nı ziyaret etti ve şehitlerin anıtına çiçek bıraktı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli temaslarını tamamlamasının ardından İzmir üzerinden uçakla Erzurum’a gitti. Erzurum Havalimanındaki karşılanma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve heyeti karayoluyla Kars’a hareket etti.

Sarıkamış Anıtı’na da ziyaret gerçekleştiren ve anıta çiçek sunan Tatar, Sarıkamış muhaberesinde şehit düşen 60 bin şehit askeri andı, dua okudu ve “Ruhları şad olsun” dedi.

Yerel basına ziyaretini değerlendiren Tatar, duygularını ve düşüncelerini aktardı. Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına şehitlere dua okuduğunu ve andığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her aşamada Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirten Tatar, şehitlerin fedakarlıklarını hatırlatmak ve dua okumak amacıyla buraya geldiğini kaydetti.

Olağanüstü şartlarda on binlerce askerin şehit olduğu bu bölgede verilen mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulması aşamasındaki fedakarlıkların unutulmayacağını ifade eden Tatar, bugün Kıbrıs Türk halkı bağımsız bir devlet sahibiyse Türkiye sayesinde olduğunu, şimdi de güven huzur içinde yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında güçlü Türkiye ile birlikte KKTC’nin de gelişmeye devam edeceğini vurgulayan Tatar, ödenen bedeller ve yapılan fedakarlıklar sayesinde bugün burada olduklarını kaydetti.

-Konferans verecek

Cumhurbaşkanı Tatar, Kars ziyareti çerçevesinde Kafkas Üniversitesi’nde de “KKTC’nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi” konulu konferans verecek.

Tatar, Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Kars ziyaretinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay da eşlik ediyor.