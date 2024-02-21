Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Belediyeler Birliği ve KKTC Belediyeler Birliği ortaklığında hazırlanan “İzler Silinmeden” isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

İstanbul Bağcılar Belediyesi’nde yer alan serginin açılışına, Kıbrıs Türk Beldiyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da katıldı.

Kıbrıs gazilerinin de katıldığı sergi açılışında, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel de yer aldı.

Güney Kıbrıs’ta kalmış Türk ve Osmanlı Eserleri Fotoğraf Sergisi açılışında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, tarihi mirasların korunmasının önemine işaret ederek, KKTC’de de belediyelerle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Mahmut Özçınar da, Türkiye ile müşterek çalışanlara imza atmaya devam ettiklerini ve tarihi eserlere sahip çıktıklarını ifade ederek, adada, Güney’de kalan Osmanlı eserlerinin gelecek nesillere taşınması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti, destek veren herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, sergiyi organize edenleri tebrik etti, Osmanlı’nın 350 yıldan fazla adanın sahibi olduğunu ve adada çok sayıda eser bıraktığını anlattı.

İngiltere’nin adayı ilhak etmesine rağmen Kıbrıs Türk halkının hiç bir zaman boyun eğmeden toprağını koruduğunu ifade eden Tatar, verilen mücadele ve çekilen acılar sonrası devletine, bağımsızlığına kavuştuğunu, yeni bir başlangıca imza attığını söyledi.

KKTC devletinin şimdi de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte uluslararası alanda yer almaya başladığını ifade eden Tatar, adada artık iki devlet olduğunu ve yeni siyaset, iki devletli çözüm siyasetinden geri adım olmayacağını kaydetti.

Adada iki devletin işbirliğiyle bir çözüm bulunabileceğine işaret eden Tatar, Güneyde kalan eserleri unutmadıklarını, bu yüzden iki devletin işbirliğine dayalı bir çözümün, adadaki barış huzur güven için şart olduğunu söyledi.

“KKTC bizim geleceğimizdir, geleceğimizin teminatıdır” diyen Tatar, devletin, Kıbrıs Türk halkının hak hukuk ve çıkarları için önemine işaret etti.

Barışın huzurun güvenliğin devamı için her alanda işbirliğinin de önemine vurgu yapan Tatar, Kıbrıs gerçeklerine göre adanın geleceğe taşınması gerektiğini, barışa, insanlığa geleceğe inandıklarını ancak devletten taviz vermelerinin beklenmemesini istedi.

Tatar, KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak ilelebet yaşayacağını ve bayrağın dalgalanacağını vurguladı.