Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin 40. Kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve eşi Gönül Aydın ile İYİ Parti Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Naci Cinisli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak kendi geleceğini tayin etme hakkıyla bağımsız devletini yaşatmak için kararlılık içinde olduğunu dünyaya anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk askerinin adadaki varlığının güvenlik için yegane teminat olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde çözüm arayışlarında Türkiye’nin adadan ve Doğu Akdeniz’den uzaklaştırılmasının hedeflendiğini, bu oyunlara izin vermeyeceklerini kaydetti.

KKTC’nin egemen bir devlet olarak kendi yetki alanları, karasuları, münhasır bölge haklarına sahip olduğunu belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesi için uğraş verdiklerini belirtti. Tatar, “Anavatan, yavru vatan, mavi vatan birlikte daha güçlüyüz” dedi.

Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa iki devletin iş birliği ile olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, en güneydeki Türk devleti olarak KKTC’nin en az Rum devleti kadar egemen olduğunu, KKTC’nin daha da güçleneceğini ve geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

-Aydın

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın da konuşmasında, kararlılıkla izlenen siyasetin sonuç verebileceğini belirterek, “Biz sizi kendimizden ayrı görmüyoruz. Atılan bu adımlar hepimiz için ve bu ülkenin geleceği için de hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.