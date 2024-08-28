Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve İTÜ KKTC Kampüsü Genel Sekreteri Dursun Koç’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, kabuldeki konuşmasında, TÜBİTAK başkanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Hasan Mandal’a yeni görevinde başarılar dileyerek, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi güzide bir kuruluşun KKTC’de bir eğitim kurumu olarak faaliyetlerini artırmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İTÜ’nün projelerinin burada hayat bulması temennisini dile getirerek, “Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak ülkemiz, her türlü altyapı çalışmaları ve iletişim çağında, engellemelere rağmen yapılan yatırımlarla önemli bir eğitim adası olmuştur ” dedi.

KKTC’den yüz binlerce mezun verildiğini ve bu mezunların dünyanın çeşitli yerlerinde ülkenin değerine değer katmakta olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “eğitim sektörünün markalaşma hususunda büyük öneme sahip olduğunu” söyledi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da konuşmasında, yakın zamanda 250.yılını kutlayan İTÜ’ye verilen destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Mandal, sadece İTÜ değil tüm diğer adadaki üniversitelerle araştırma boyutuyla bir lisans eğitimi hedefinde olduklarını belirtti.