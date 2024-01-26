Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşmesinde, Isparta’nın tarım ve diğer sektörlerdeki tecrübelerinden faydalanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı açıklamada, “Isparta’nın tarım ve diğer sektörlerdeki başarılarından ve tecrübelerinden faydalanılması önemlidir. Kurulacak ortaklıklar olumlu olacaktır. İki halk arasındaki kardeşlik bağlarını geliştirmek ve genç nesillere aktarmak suretiyle KKTC’nin güçlenmesine vesile olacak çalışmaların milli değeri vardır” dedi.

Tatar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve Oda yetkililerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede Ispartalı olan eski Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i yad etti ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gençlerle bir araya gelip Kıbrıs sorununu anlatmak istediğini söyledi.

Ülkedeki tasarrufların artması ve yatırıma dönmesinin önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin desteğiyle güven duyulan KKTC’nin cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’de turizm, ticaret ve bilim adası olarak yerini alacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumu değerlendiren yabancı ve yerli iş insanlarının ülkeye yatırım yaptığını vurguladı.

Başarıyı ve ilgiyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, içinde bulunulan iletişim çağında KKTC’deki gelişmelerin anında dünyada duyulduğunu kaydetti.

Tatar, Türkiye ve Kıbrıs’ta ulaşımın gelişmesiyle iki halk arasındaki bağların da geliştiğini söyledi.