"İngiltere ve ABD'nin Kıbrıs'taki askeri varlığının son dönemde devamlı artması sadece bizi değil Rumları da gördüğümüz kadar rahatsız ediyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin Lübnan'dan vatandaşlarını tahliye etme gerekçesiyle Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 ilave asker göndermesine tepki gösterdi.

Tatar, AA muhabirine, Gazze'de yaşananlar ve İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlatma riskine karşın, İngiltere'nin tahliyeler için Ada'daki egemen üslerine ek 700 asker göndermesinin amacının, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ardından bölgesel nitelikli savaş ihtimali olabileceğini söyledi.

Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) özellikle Gazze'ye yönelik operasyonlarda belli ülkelerin kullandığı bir üs haline geldiğine yönelik açıklamasını hatırlatarak, "Asıl değerlendirmem, İngiltere'nin Kıbrıs'taki egemen üslerindeki asker sayısını artırması, bölgede beklenen bir savaşın yayılmasına yönelik alınmış tedbirler çerçevesindedir." diye konuştu.

Türkiye'nin tüm Kıbrıs'ın garantörü olduğunu ve Rumların Ada'yı yabancı ülkelerin askeri üssü haline dönüştürmesinin, hem uluslararası anlaşmalara aykırı hem kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"İngiltere ve ABD'nin Kıbrıs'taki askeri varlığının son dönemde devamlı artması sadece bizi değil Rumları da gördüğümüz kadar rahatsız ediyor. Rahatsız olduklarını toplumun tepkileri ve basında çıkan haberlerden görebiliyoruz. Bunlar yakından takip edilmesi gereken hareketlilik ve biz, Türkiye ile birlikte gelişmeleri takip ediyoruz."

Tatar, Rumların Kıbrıs'ı birçok ülkenin kullandığı bir askeri üs haline getirerek, hem Doğu Akdeniz'de istikrarın bozulmasına neden olduklarını hem de Ada'yı Orta Doğu'da üslenen birçok örgütün hedefi haline getirdiklerini kaydederek, Rum liderliğinin bu konularda daha gerçekçi davranması gerektiğinin altını çizdi.

- İngiltere'den 700 asker açıklaması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz hükümetinin vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye etmek için acil durum planlarını hızlandırdığına işaret ederek Savunma Bakanlığının, olası tahliyeler için Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 asker göndereceğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada da Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının olası tahliyesine destek için Kıbrıs'a 700 asker konuşlandırıldığı bildirilmişti.

İngiltere'nin Kıbrıs adasında "egemen üs" statüsünde Ağrotur (Akrotiri) ve Dikelya (Dhekelia) olmak üzere iki üssü bulunuyor.