Tatar: “Milli dava adına yürütülen yeni siyasetin, Kıbrıs Türk halkının egemen eşit ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere geçilmesinin mümkün değil”

Töre, “Milli davada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet ve Türkiye’nin yürüttüğü müşterek milli siyasetin yanındayız “

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli dava adına yürütülen yeni siyasetin, Kıbrıs Türk halkının egemen eşit ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere geçilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC gerçeğine daha da sahip çıkarak güçlendirmek için Meclis çatısı altında yapılacak çalışmaların önemine işaret ederek, “KKTC tanınmadan, KKTC kabul edilmeden artık Kıbrıs’ta ve bölgede barışın istikrarı da mümkün değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama yılının açılış töreni ardından ortak basın açıklaması yaptı.

-Töre

İlk sözü alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılının bugün başladığını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, törene katılan herkese teşekkür etti.

Milli davada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet ve Türkiye’nin yürüttüğü müşterek milli siyasetin yanında olduğunu vurgulayan Töre, “iki devletli çözüm olursa olur, olmazsa zaten KKTC’nin kendi devleti, Cumhuriyet Meclisi’nin burada” dedi.

Kıbrıs Türk halkının en yüce iradesinin Mecliste temsil edildiğini, devletin varlığını, bağımsızlığını, halkımızın egemenliğini koruyacaklarına dair ant içtiklerini ifade eden Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı milli dava konusunda desteklediklerini yineledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan ötürü teşekkür eden Töre, KKTC’nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini ve edeceğini sözlerine ekledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisini dile getirerek, Mecliste bugüne kadar hizmet etmiş herkese teşekkür etti.

Meclis çatısı altında bugüne kadar büyük mücadeleler verildiğini, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı egemenliği, hürriyeti ve onurlu yaşamı için çok zor şartlarda çalışıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu yıl 15 Kasım’da KKTC’nin kuruluşunun 40. yılını kutlayacağını anımsattı.

Kıbrıs Türk halkının önemli aşamalardan geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, milli dava adına yürütülen yeni siyaset, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere geçilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhalefetin elbette farklı düşünebileceğini ama bu ülkenin geleceği, gençliğin bekası için bütün bu uluslararası müzakerelerin ve temasların bu temelde yürütülmesinin artık yaşamsal bir noktaya geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamaların artık bu siyasetin daha da kökleştiğini gösterdiğini söyledi.

-“Tanınma elbet bir gün gelecektir, buna yürekten inanıyoruz”

“Tanınma elbet bir gün gelecektir, buna yürekten inanıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda bütün dünyanın artık Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devletin olduğunu öğrenmiş durumda olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in de yasama yılının açılışında söylediği gibi, geçmiş dönemde reform niteliğinde çok sayıda çalışmalar yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir takım ekonomik sıkıntılara rağmen, yaşanan pandemi dönemi, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle bir takım ciddi krizler yaşandığını, son günlerde Brent Petrol’ün yine yükselmesinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir pahalığa vesile olduğunu kaydetti.

-“Gençleri, halkı umutsuzluğa sürükleyecek nitelikte muhalefet yapma zihniyetini doğru bulmuyorum”

Cumhurbaşkanı Tatar, muhalefetin eleştirilerini de değerlendirerek, elbette eleştiri yapılacağını, ancak acımasız eleştirilerle işi siyaseten başka noktalara çekmenin, gençleri, halkı umutsuzluğa sürükleyecek nitelikte muhalefet yapma zihniyetini doğru bulmadığını vurguladı.

Özeleştiri yapılması gerektiğini, doğru çalışmaların yapılabilmesi için hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC geldiği noktada esas itibariyle gerçekten kökleşmekte, kurum ve kuruluşları, kendi demokrasisi içerisinde gittikçe daha da güçlenmekte. Bu Meclis çatısı altında yeni yasama döneminde yapılacak bir takım reform çalışmaları ile kamu maliyesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik güçlenecek” dedi.

-“Acımasız ve hadsiz bir şekilde insanlara hakaret etmek ve diledikleri gibi hedef göstermek doğru değildir”

Yeni dönemde basın yasalarına da bakılması gerektiği düşüncesini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, artık klasik anlamda gazeteciliğin yerini yeni sosyal medya gazeteciliğine bıraktığını, bununla birlikte çok farklı sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Herkesin bir yere kadar ifade özgürlüğüne sahip olduğunu, fikir ve ifade özgürlüğüne saygılarının sonsuz olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “acımasız ve hadsiz bir şekilde insanlara hakaret etmek ve diledikleri gibi hedef göstermek doğru değildir. Dolayısıyla bunların başka ülkelerde olduğu gibi mutlak suretle gözden geçirilmesi gerekir” dedi.

Yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bölgedeki hakimiyeti, dünyadaki söz sahibi bir ülke konumuna olması, Doğu Akdeniz politikası, değişen jeopolitik, jeostratejik her türlü gelişmelerle, KKTC’nin daha da yükselen bir değer olduğunu ortaya koymasının önemine değindi.

“KKTC tanınmadan, KKTC kabul edilmeden artık Kıbrıs’ta ve bölgede barışın istikrarı da mümkün değildir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC gerçeğine daha da sahip çıkarak güçlendirmek için Meclis çatısı altında yapılacak çalışmaların önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gelecek yıl Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve yeni Meclis binasının açılarak, çalışmaların oradan yürütülmesi temennisini dile getirdi.