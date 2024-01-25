Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi (DP) Başkanı Kudret Özersay ve parti yetkililerini kabul etti. Görüşmede, Kıbrıs konusu ve bağlantılı konuların ele alındığı belirtildi.

HP’den verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşmede, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin şahsi temsilcisi olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıs’ı ziyareti öncesinde Kıbrıs Türk tarafının izlemesi gereken yaklaşımlarla ilgili olarak Halkın Partisi’nin görüş ve önerileri paylaşıldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu. HP heyetinde de, Dış Politika Danışmanı Serhat Kotak ve Dış İlişkilerden sorumlu Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu yer aldı.