Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödüllü akademisyen sanatçıların eserlerinden oluşan Güzel Sanatlar Ekim Sergisi’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, emeği geçen tüm kesimlere teşekkür etti. Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi, bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, kültür ve sanatı özümseyen ve yaşatan bir değerler yuvasıdır” dedi.

KKTC’nin, tüm propagandalara rağmen Doğu Akdeniz’de güçlü bir Türk devleti olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, sadece akademik başarılarıyla değil, sanat ve kültür alanında da ülkemizden sıkça söz ettiriyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin müzeleri ve sergileriyle binlerce eseri muhafaza etmesinin gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kültür ve sanat, insanlığı ileriye taşıyan köprülerdir. Maddi değerlerin ve tüketimin peşinden koşulan bir dünyada, sanat ve kültür, bizlere özgürlüğün ve yaratıcılığın ifadesini sunar” şeklinde konuştu.

Her bir eserin özgür bir ortamda üretildiğini ve sanatçıların duygu, düşüncelerini açıkça yansıttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Tüm bu eserler birer hazine niteliğinde. Bizler Kıbrıs Türk halkı olarak; özgürlüğün, kültürün ve sanatın değerini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden bu mirası daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.