Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi Başkanı Mustafa Özbilgehan ve yönetim kurulunu kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gençlerin birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, içerisinde bulunduğumuz iletişim çağında, Kıbrıs Türk halkına yapılan büyük haksızlığa değinerek, uygulanan ambargo ve izolasyonları çağdışı olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolda gençlerimiz de irade ortaya koymaktadır. Düzenlenecek organizasyonlar uluslararası arenada Kıbrıs Türk halkı için önem taşımaktadır. Bizlerin görevi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini güçlendirmektir” dedi.

Gençlerin geleceği şekillendirecek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin düşünce ve dünya görüşünün çok önemli olduğunu kaydetti.

Tüm engellemelere rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde birçok farklı sektörün geliştiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bu geniş yelpazeden birçok gencin yararlandığını ifade etti.

Önemli olanın ülkeye verilecek hizmetler olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Gençlere çok güveniyoruz, yurtdışında olan gençlerimizle elimizden geldiğince iletişim içerisindeyiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençler ile işbirliği içerisinde olmak arzusunda olduğunu kaydetti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi Başkanı Mustafa Özbilgehan ise gençlerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.