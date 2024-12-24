Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Necati Çoban ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Necati Çoban’a, UBP Kızılbaş Gençlik Kolları Başkanı Erin Salih Kuraner, UBP Gönyeli Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Kurtçu, UBP Minareliköy Gençlik Kolları Başkanı Ümit Koçak ve UBP Taşkınköy Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kermeoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ülkenin en köklü ve örgütlü partilerinden olan UBP’den gençleri kabulde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin ileride özel sektör ile kamuda yer alacağını ve devleti yönetecek kademelerde bulunacağını vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinde gençlerin büyük görevler üstlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, büyük mücadeleler sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ve engellemelerden gençlerin de nasibini aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, spora siyaset karıştırıldığını ve gençlerin uluslararası alanlarda spor yapılmasının engellendiğini anlattı.

Tüm engellemelere rağmen yükseköğretimdeki gelişmeler ve iletişim çağından yararlanan gençlerin dünya gençleriyle birçok konuda yarışır hale geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlere güveninin tam olduğunu ve devlet olarak gençlerin arkasında olduklarını vurguladı.

Kıbrıs’ta yeni bir milli siyaset belirlediklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki ayrı eşit egemen devletin iş birliğine dayalı bir çözüm istediklerini belirtti, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tesciliyle resmi ve yeni müzakerelere başlanacağını söyledi.

Yürütülen siyasetin kabul görmeye başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’na devletin anayasal adı ile gözlemci üye olunmasının ve teşkilata üye ülkelerle geliştirilen ilişkilerin, bunun açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

UBP Gençlik Kolları Başkanı Necati Çoban da konuşmasında "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından ilk kez gündeme getirilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiği Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devletin iş birliğine dayalı bir çözüm modelini desteklediklerini" kaydetti.