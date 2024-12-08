Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını kaybeden Kıbrıs Türk spor basınının duayen isimlerinden, eski hakem Fevzi Beyar için sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında Beyar’ın Kıbrıs Türk sporuna uzun yıllar futbol hakemi ve spor yazarı olarak çok değerli katkılarda bulunduğuna vurgu yaptı.

Beyar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ve kendisini kaybetmenin derin hüznünü yaşadığını ifade eden Tatar “Beyar’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, spor camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.