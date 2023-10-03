Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Dr. Latife Birgen’in hayatının anlatıldığı kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt tarafından yazılan kitabın tanıtım etkinliği dün öğleden sonra Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, lisans ve lisansüstü eğitimini İngiltere’de alan ve burslu olarak gittiği ABD’de nükleer tıp içerikli doktora çalışmalarında bulunan ayrıca devlet kademelerinde yer alan Latife Birgen’e, ülkesine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü’nün eğitime ve kadına büyük önem verdiğini ifade eden Tatar, “Halkımızın verdiği var olma mücadelesinde kadınlarımız büyük rol oynadı. Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleri inkılapları ve fikirlerini benimsemiş bir halk olarak kadınlarımıza her zaman önem verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi.