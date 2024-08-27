Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni Kalkındırma Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni Kalkındırma Derneği Başkanı Dr. Hasan Birtan ve bazı dernek yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hükümetin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bakımı ve onarımıyla ilgili kararı bulunduğunu, hastanenin daha iyi bir noktaya getirileceği konusunda Başbakan Ünal Üstel’in kendisine bilgi verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, devlet hastanesinin sağlık sistemi içinde önemli bir yere sahip olduğunu, Başbakan olduğu dönemde koronavirüs salgınının ikinci dalgasının ülkeyi etkileyeceği öngörüleri üzerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Acil Durum Hastanesi’nin yapılması konusunda destek istediğini ve hastanenin 3 ayda Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangından sonra yaşanan sıkıntıların bilgisi dahilinde olduğunu da söyledi.

Lefkoşa’da 500 yataklı yeni bir devlet hastanesi projesinin bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, hastane yapılana dek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yenilenme, onarım ve tadilat çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni Kalkındırma Derneği’ne yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal projelerle hastaneye sahip çıkılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, doktorları görevlerini başarıyla sürdürmelerinin yanı sıra, hastanenin geliştirilmesi için ortaya koyduğu çabalardan dolayı da takdir ettiğini söyledi.

-Birtan

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni Kalkındırma Derneği Başkanı Dr. Hasan Birtan ise konuşmasında, Acil Durum Hastanesi’nin, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangını ve pandemi sürecinde sağlık sisteminin ayakta durmasını sağlayan yapı taşlarından biri olduğunu söyledi. Birtan, Cumhurbaşkanı Tatar’a Acil Durum Hastanesi’nin hayata geçmesi için yaptığı girişimlerinden dolayı teşekkür etti.