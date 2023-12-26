Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli’nin Tavas İlçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında askeri törenle uğurlanan şehidin defin törenine de katıldı.
“Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan şehidi rahmetle anan Tatar, Türk halkı ve ailesine de başsağlığı diledi.