Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni (UKÜ), uluslararası üniversite sıralamasındaki başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Times Higher Education’ın 2025 yılı sıralamasında DAÜ, YDÜ ve UKÜ’nün 601-800 bandına yer almasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretimde markalaşma yolunda ilerleyen KKTC’de üniversitelerin yaptığı akademik çalışmaların önemine işaret etti. Tatar, üniversite ve çalışmalarının ülke tanıtımına katkı yaptığını vurguladı.

Üniversitelerin uluslararası başarılarının gurur verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin tüm akademik, yönetsel kadrolarını ve öğrencilerini bu süreçteki katkılarından dolayı tebrik etti, sıralamaya giren üniversitelerin başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.