Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 30 Ağustos’un Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık aşkının, tüm zorluklara karşı nasıl galip geldiğinin en güçlü sembolü olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan bu büyük zaferin, vatan sevgisinin ve milli iradenin önünde hiçbir engelin duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu zaferin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan ve milletin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, sadece geçmişte kazanılan bir zafer değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakmayı sağlayan bir dayanışma ruhu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, Türk Milletinin azim, inanç ve kararlılıkla yazdığı destansı zaferin 102. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.

30 Ağustos, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık aşkının, tüm zorluklara karşı nasıl galip geldiğinin en güçlü sembolüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan bu büyük zafer, vatan sevgisinin ve milli iradenin önünde hiçbir engelin duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu zafer, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan ve milletimizin kaderini değiştiren bir dönüm noktasıdır.

Bu vesileyle, Büyük Taarruz’da canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların gösterdiği fedakarlık ve cesaret, bizlere miras bırakılan en büyük değerdir. Bu değerleri korumak ve yüceltmek, her birimizin en önemli görevidir.

Kıbrıs Türk halkı olarak ecdadımızda almış olduğumuz ilhamla kurmuş olduğumuz devletimize ve bayrağımıza sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bağımsızlık ve Egemenlik yolunda yeni siyasetimizden şaşmayacağız.

30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece geçmişte kazanılan bir zafer değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir dayanışma ruhudur.

Bu ruhla, ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bu anlamlı günün, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmesini diliyor, hepinize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler temenni ediyorum”