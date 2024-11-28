Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi anlamda, dış dünyaya tanıtılması adına olağanüstü bir çaba içerisinde olduklarının altını çizen Tatar, Türkiye ile karşılıklı ilişkilerin pekişmesinin önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birçok farklı platformda, milli mücadeleyi sürdürdüklerini ifade ederek, bu bağlamda en büyük destekçilerinin Türkiye olduğunu kaydetti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Kırgızistan'daki Devlet Başkanları zirvesine katılımına değinen Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı açısından bunun çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Tatar, milli iradenin daha da pekişmesi, egemenlik anlamında Kıbrıs Türk halkının duruşunun kabul görmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınma konusunda ciddi adımlar atacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

Türkiye ile kurulan bağlara değinen Tatar, ekonomik, ticari ve kültürel temasların Kıbrıs Türk halkının sesini duyurması konusunda önemli rol oynadığının altını çizdi. Milli davanın yürütülmesinde Türk kamuoyunun önemine de değinen Tatar, yeni nesillerin Kıbrıs davası konusunda bilgilendirilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün varlığını devam ettirmesi adına yürütülen ve milli bir siyaset olan iki devletli yeni siyaset önemli olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda yürütülen temaslar, organizasyonlar ve işbirliklerinin katkısının büyük olduğunu kaydetti. Tatar, bu konuda Kıbrıs Türk halkının yanında olan, desteğini esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı’na teşekkür ederek, tüm bölge halkına sevgi saygı hürmetlerini sundu.

-Aşkın

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ise, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin bilincinde olduklarını belirterek, Kıbrıs meselesinin onlar için de milli bir mesele olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Çorum’a davet ederek, oradan tüm dünyaya “bir millet iki devlet” mesajı vermeye hazır olduklarını ifade etti. Kendilerine gösterilen misafirpervelik için teşekkürlerini sunan Aşkın, belediye olarak işbirliğine hazır olduklarını ve Kıbrıs Türk halkına milli mücadelesinde destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.