Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bülent Günkut’un yaşam öyküsünü ve kariyerini kaleme aldığı "Bülent Günkut 70" kitabının imza gününe ve fotoğraf sergisine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen imza gününde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Bülent Günkut’un 70 yıllık yaşamı boyunca gençlere sahip çıktığını ve başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Günkut’un canlı yayınlarda güzel Türkçesi, diksiyonu ve başarılı sunuşuyla bir üstat olduğunu belirterek kendisini tebrik etti.