Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal’ın onuruna düzenlediği yemekli toplantıya katıldı.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıda, KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı, Türkiye Cumhuriyeti’nin NATO Daimi Temsilcisi Levent Gümrükçü, Türkiye Cumhuriyeti Anvers Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Sefa Yüceer, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Özgür Çakar, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Yılmaz da yer aldı.
Toplantıda, Kıbrıs konusu ve dünyada yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Tatar’a, Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik etti.