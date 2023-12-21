Tatar: “Kıbrıs Türkü milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak varoluşunu sürdürdü”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğazköy Camisi açılış törenine katıldı, Kıbrıs Türkünün milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak varoluşunu sürdürdüğüne işaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre yoğun bir katılımla gerçekleşen açılışta konuşan Tatar 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası’nda olduğunu hatırlatarak, kahraman Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgür, başı dik ve onurlu bir halk olarak yaşayabilmesi için canlarını veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı, hayatta olanlara şükranlarını sundu.

Tatar Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere ve Şampiyon Meleklere ve öğretmenlerine de rahmet dileyerek “Bizler yaşadıkça kalbimizde onların acısını her zaman hissedeceğiz, onları hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Filistin’de yaşananları da endişe ile izlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 60 yıl önce Kıbrıs Türklerini katletmek ve adayı Yunanistan’a bağlamak isteyenlerin Kanlı Noel’i gerçekleştirdiğine işaret ederek, Kıbrıs Türklerinin azınlık olarak Rum devletine yama olmasına, Türkiye’nin garantörlüğünün sona erdirilmesi ve Türk askerinin adadan çekilmesine asla izin verilmeyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz Barış Harekâtında başta Boğazköy bölgesindeki Bozdağ’da büyük mücadeleler ve şehitler verildiğine dikkat çekerek; vatan, bayrak ve anavatan Türkiye sevgisiyle Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinde başarıya ulaştığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar; birlik, beraberlik ve manevi değerlerle Kıbrıs Türkü’nün 1571 yılından beri adada var olduğuna ve bu değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Cami hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Şehitler ve kahramanlar diyarı Boğazköy’de yapılan cami simgemizdir, mühürümüzdür, geleceğimizdir, inancımızdır mukaddesatımızdır ve maneviyatımızdır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve anavatan Türkiye sevgisinin gelecek nesillere taşınması için camiden okunacak dualar ve yapılacak mevlitlerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Boğazköy Camii’nin yapılmasında emeği geçenlere, katkı koyanlara, mimar ve mühendislere teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının sonunda Boğazköy Camisi’nin hayırlara vesile olmasını diledi.