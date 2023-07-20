Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına uluslararası camiaya seslenerek, “Bu izolasyon, ambargolar, kısıtlamalar ve özellikle seyahat özgürlüğü bakımından bize yapılan haksızlıklara artık son verilmesi gerekmektedir. Çünkü seyahat özgürlüğü en doğal insan hakkıdır” dedi.

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin açılış töreni yapıldı. Açılış kurdelesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC ve KKTC’den bakanlar, Türkiye’den gelen bazı parti başkanları, milletvekilleri ve diğer yetkililerin katılımıyla kesildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, emeği geçenlere yürekten teşekkür ederek, “Burada çok insanın büyük gayretleri vardır” dedi.

Havalimanı için ihaleye çıkılırken, dönemin Başbakanı İrsen Küçük’ün talimatları ve kendisinin de Maliye Bakanı olduğu hükümetin cesur kararıyla yap-işlet-devlet ortaklığının değerlendirildiğini hatırlatan Tatar, bazı teknik sebeplerden dolayı gecikmeler olduğunu ancak bir de pandemi süreci geçirildiğini ifade etti.

Pandemi döneminde iki yıl KKTC’ye uçakların durduğunu, oteller ve iş yerlerinin kapandığını ancak havalimanı için çabaların devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatlar doğrultusunda TC’nin Sivil Havacılık Dairesi, Devlet Havalimanları, Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin gayret ve yardımlarıyla bugün açılışın gerçekleştirildiğini söyledi.

-“Ulusal güvenliğin de sağlandığı bir merkez Ercan Devlet Havalimanı…”

Ercan Havalimanı’nın ismini taşıdığı, 1974’ün 20 Temmuz’unda ilk gün şehit düşen Fehmi Ercan’ı rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, “Onları bizim unutmamız mümkün değildir” dedi. Burasının 1974’te küçük bir askeri havalimanı, Tymbou havalimanı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, havalimanının, o günden bugüne KKTC’nin kendi makamları, Sivil Havacılık Dairesi’nin gayretleri ve Ercan Havalimanı’nın uçaklara hizmet verme yeteneği ve kabiliyetiyle, Türkiye ile birlikte FIR hatları bağlamında ulusal güvenliğin de sağlandığı bir merkez olduğunu vurguladı.

“Uluslararası bağlantılarda sıkıntılarımız vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye üzerinden dünyanın her merkezinden KKTC’ye uçuşlar olabildiğini ancak direkt uçuş olmadığını söyledi. “Çünkü uluslararası camia bu haksızlığı bize yapmaya devam ediyor” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, yeni terminali, pisti, donamı ve güvenliği ile böyle bir havalimanının Güney Kıbrıs’ta ve çoğu ülkede dahi olmadığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Buradan Kıbrıs Türk halkı adına uluslararası camiaya bir kez daha sesleniyoruz. Bu izolasyon, ambargolar, kısıtlamalar ve özellikle seyahat özgürlüğü bakımından bize yapılan haksızlıklara artık son verilmesi gerekmektedir. Çünkü seyahat özgürlüğü en doğal insan hakkıdır” diye konuştu.

-“Burasının bir cazibe vitrini olabileceğine olan güvenimiz tamdır”

KKTC’ye, İngiltere’de, Avustralya’da ve başka ülkelerde yaşayan vatandaşların gelmelerine engel olunduğunu, aynı zamanda KKTC’de yaşayan çok sayıda yabancı İngiliz vatandaşa da, özellikle İngiltere’den direkt uçuşların olmaması nedeniyle insan hakları ihlali ve kısıtlama yapıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu engellerin ortadan kalkmasıyla, ülkemizin gerek turizmde, gerek ticarette gerek her türlü girişimle yeni teknoloji ve iletişim alanında, burasının bir cazibe vitrini olabileceğine olan güvenimiz tamdır” şeklinde konuştu.

Ercan Havalimanı’nın açılışından duyduğu memnuniyeti bir kez daha ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, T&T şirketine, çalışanlarına, yüklenici firma ile birlikte çalışan yan kuruluşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, yeni havalimanının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC’nin böylesine bir havalimanına sahip olmasının gurur ve onur verici bir gelişme olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Cengiz Topel’in, Erenköy mücadelesinde, oradaki müdahalesiyle ilk şehit düşen, Türkiye Cumhuriyeti’nin şehidi olduğuna işaret ederek, “Onu da unutmuyoruz. Fehmi Ercan’ı da unutmuyoruz ve hiçbir şehidimizi unutmuyoruz” dedi. Şehitleri rahmetle anan Tatar, mekanlarının cennet olmasını diledi.