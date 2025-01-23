Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bağımsız Gençlik Derneği Başkanı Hakkı Çinkılıç ve yönetim kurulunu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabuldeki konuşmasında, gençler ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Gençler bizlerin geleceğidir” dedi.

Zamanın kıymetli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere tavsiyelerde bulunarak, zamanı iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

İçerisinde bulunulan iletişim çağında gençlerin daha sosyal ve iletişimi güçlü bireyler olarak yetiştiğini ifade eden Tatar, kurulan derneğin bir gençlik hareketi olduğunu ve bunun gençlere büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Birliğin bir parçası olarak, iş birliği içinde olmak gençler için önemli bir gelişmedir. Kıbrıs Türkü siz gençlerle daha güçlüdür. Uzun vadede yapacağınız çalışmalar çok değerlidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının sonunda, gençlere başarılar dileyerek, yürütecekleri çalışmalarda destekçileri olacağını belirtti.

Bağımsız Gençlik Derneği Başkanı Hakkı Çinkılıç ise, derneğin kuruluşu, çalışmaları ve amacı hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi vererek, gençlerin sesini daha çok duyurmak adına mücadele edeceklerini vurguladı.