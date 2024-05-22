Tatar Melbourne'da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Doğan Işık, KKTC Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar ve dernek başkanları tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya’ya gitti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar Avustralya’yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı oldu. Kıbrıslı Türklerin Avustralya’daki 80. yılında kültür ve geleneklerini yaşatmak için yapılacak festival ve etkinlikler kapsamında Avustralya’ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Melbourne’a vardı.

Cumhurbaşkanı Tatar havalimanına varışında, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Doğan Işık, KKTC Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar ve dernek başkanları tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, havalimanında Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu kalabalığın, KKTC bayrakları ve pankartlarla coşku içinde Cumhurbaşkanı Tatar’ı karşıladığı, duygusal anlar yaşandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, basına yaptığı açıklamada, Avustralya’ya gelmekten ve burada yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluşmaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı.

